«الصحفيين» تعلن جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفي (صور)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفي المقرر لها 5 مارس المقبل.

وبدأت اللجنة صباح اليوم تلقي أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس، وذلك حتى الثالثة عصرا، لمدة 5 أيام، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وحددت اللجنة الفترة ما بين 23 الى 27 فبراير الجاري موعدا للطعون والتنازلات، ثم موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، ويوم 6 مارس الإعادة على منصب النقيب، على أن يكون التصويت من 3 عصرا وحتى 7 مساء.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل، على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.

وأعلنت اللجنة عقب اجتماعها أمس، برئاسة خالد ميري، إلزام الراغب في الترشح بالدخول بمفرده إلى القاعة مقر تقديم طلب الترشح، وأن يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.

شروط الترشح

وتتضمن شروط الترشح أيضا دفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، بينما يشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

وطلب مجلس النقابة رأي قسم الفتوى والتشريع في إمكانية إجراء انتخابات النقابة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ورد رئيس مجلس الدولة بخطاب للنقابة يفيد بضرورة معرفة الرأي الفني لوزارة الصحة، وبالفعل خاطبت النقابة الوزارة، وردت الأخيرة بصعوبة توفير الإجراءات الاحترازية، وأرسل خطاب الوزارة لمجلس الدولة الذي ينتظر أن يعلن رأيه القانوني، الأربعاء المقبل.