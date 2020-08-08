نقابة الصحفيين: غرفة عمليات لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح بيان للنقابة أن الغرفة تتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم، وتعمل على مدار الساعة، خلال يومي 11 و12 أغسطس 2020، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتعلن الغرفة أرقامها التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة 01001106188 – 01012227790- 01004801214- 01226409228 ومن الجهاز الإداري بالنقابة 01005741555- 01288888720- 01061949100 - 01120468811.