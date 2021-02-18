أول 3 قرارات للبابا في 2021: تأسيس كنيستين والإشراف على أخرى

نشرت مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 3 قرارات بابوية جديدة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهم أول قرارات كنيسة رسمية للبابا تواضروس خلال العام الميلادي الجاري، حيث حمل القرار رقم 1 لسنة 2021 ويقضي بتأسيس كنيسة جديدة، بمنطقة «بوسيل» بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونص القرار: «نبارك العمل فى تأسيس كنيسة مار مينا والبابا كيرلس بمنطقة Bothell بولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوم بالخدمة القس مينا أديب والرب يبارك خدمتكم».

تأسيس كنيسة جديدة بولاية «أوريجون» الأمريكية

فيما حمل القرار الثاني للبابا تواضروس الثاني الذي حمل رقم 2 لسنة 2021 على تأسيس كنيسة العذراء والشهيد مار مينا في ولاية «أوريجون» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء نص القرار كالتالي: «نبارك العمل فى تأسيس كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مار مينا بمنطقة غريشام بولاية أوريغون بأمريكا، والرب يبارك خدمتكم».

الأنبا إكليمندوس مشرف على كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف

بينما حمل القرار البابوي رقم 3 لسنة 2021 الذي أصدره البابا تواضروس الثاني، تكليف الأنبا إكليمندوس، الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المشرف على كنائس ألماظة وشرق مدينة نصر والهجانة، بالإشراف الكامل على كنيسة الأنبا بولا بأرض الجولف، ونص قرار البابا على أن يقدم الأسقف العام للبابا تقارير دورية عن خدمة الكنيسة وبالآباء الكهنة الأربعة الذين يخدمون فيها.

ويعتزم البابا تواضروس الثاني، تجليس أسقفين الشهر المقبل، وتعيين 7 أساقفة جدد بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك خلال طقوس دينية ستقام لأول مرة في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 6 و7 مارس المقبل.

وبحسب خطاب رسمي للبابا أرسل لأعضاء المجمع المقدس للكنيسة: «تجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، وتجليس الأنبا ساويرس على ديري الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، وسيامة الراهب القمص إغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق المنيا».

وكذلك رسامة 4 أساقفة عموم، وهم: «الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفا عاما في أفريقيا، الراهب القس سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لكنائس عزبة النخل، الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفا عاما لإيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والراهب القس ماتيروس أفامينا أسقفا عاما لكنائس عين شمس والمطرية».