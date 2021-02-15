البابا تواضروس يمنح رتبة «القمصية» للأب أنطونيوس فهمي بالإسكندرية

رسّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأب أنطونيوس فهمي، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بشارع محرم بك في الإسكندرية، في رتبة القمصية، اليوم الاثنين، بعد صلاة الصلح في القداس الإلهي الذي أعقب تدشين الكنيسة.

ويعد القمص أنطونيوس فهمي، أحد أشهر آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومدرس بالكلية الإكليركية بالإسكندرية والعديد من المعاهد اللاهوتية القبطية، كما يوجد له موقع خاص يتميز بوجود مئات العظات والكتب الخاصة به.

وتأتي خطوة الترقية لرتبة القمصية لذلك الكاهن، بعد 4 أشهر فقط من منح البابا تواضروس الثاني، ذات الرتبة لـ12 كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني برفقة خمسة من أحبار الكنيسة، دشنوا 6 مذابح بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونات شرقيات الهياكل وحامل الأيقونات.

وجاءت أسماء المذابح الستة كالآتي: «المذبح الرئيس بالكنيسة الكبرى على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، والبحري على اسم الشهيد مار مينا، ومذبح بكنيسة أسفل الكنيسة الكبرى على اسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، ومذبح بكل من منارتي الكنيسة».

وتعد تلك الكنيسة الثانية التي يقوم البابا بتدشينها خلال العام الجاري في مقر كرسيه بالإسكندرية، وذلك خلال زيارته الرعوية الثانية لمدينة الإسكندرية خلال العام الجاري، عقب زيارته الأولى خلال عيد الغطاس، يناير الماضي، إلا أن تلك المرة جاءت وسط حضور شعبي لم يزد عن 25% من نسبة الحضور الطبيعي للكنيسة، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية.

وشارك في صلوات التدشين «الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية».