مسؤولو الإسكان يتفقدون أعمال المرافق بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالحي الحكومي في منطقة الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، رفقة المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة عبير عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، ومسؤولو الجهاز والمشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكات المرافق الجاري تنفيذها في الحي.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بعقد اجتماع موسع، لاستعراض الموقف التنفيذي لشبكات المرافق بالمجاورة الرئيسية والحي الحكومي والحي الدبلوماسي وجميع الأحياء السكنية، ثم تفقدوا أعمال المرافق للحي الحكومي، ومنطقة البنوك، والمنطقة حول مبنيي البرلمان ومجلس الشيوخ.

وأشاد مسؤولو الوزارة بتقدم الأعمال في الموقع، وجدية الشركات المنفذة، إذ إنّ الأعمال لا تتوقف رغم العوامل الجوية والطقس السييء.

كما شدد مسؤولو الوزارة على الشركات المنفذة لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المقررة للانتهاء من الشبكات، خاصة المناطق والأحياء المحيطة بالحي الحكومي ومجلس النواب.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بالحي الحكومي في منطقة الوزارات، وجارٍ الإنتهاء من شبكات المرافق بمنطقة البنوك والمنطقة حول البرلمان ومجلس الشيوخ، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالانتهاء من أعمال المرافق بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة به.