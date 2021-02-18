تنفيذ 2496 وحدة ذات طابع حديث لإتاحة سكن بديل لأهالي عشوائيات الجيزة

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروع مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

وتفقد «بهجات»، ومرافقوه، خلال الجولة، أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمشروع 2466 وحدة سكنية 104 عمارات، وهي وحدات إسكان ذات طابع حديث كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تفقدوا مشروع الـ1185 بإجمالي 28440 وحدة إسكان اجتماعي تمّ تنفيذه بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والزراعة للمشروع، وكذا تفقدوا مشروع 16008 وحدات بمنطقة إسكان دهشور، الذي تمّ نقله لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تجرى دراسة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعة للمشروع.

وأعرب مسؤولو الإسكان عن سعادتهم بمدى ما وصلت إليه الأعمال بالمشروعات المختلفة في وقت قياسي، حيث يعد مشروع إسكان بديل العشوائيات من المشروعات الهامة بالمدينة وعلى خريطة اهتمام القيادة السياسية.

ووجه مسؤولو الوزارة، بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة بنفس جودة تنفيذ الوحدات للمشروعات، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ​