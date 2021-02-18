خبير اقتصادي: مصر متميزة في إنشاء وإدارة مطارات تجذب أنظار العالم

قال إسماعيل أبو ضباب مستشار سفارة أفريقيا الوسطى والخبير الاقتصادي، إن مصر لديها تجارب متميزة في مجال إنشاء وإدارة المطارات ينظر إليها العالم بكل تقدير واهتمام، منها دولة أفريقيا الوسطى التي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأكد أبو ضباب، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، تم الاهتمام بشكل كبير بإنشاء مطارات جديدة في مصر تربط المدن المقامة بها بالعالم كله؛ تسهيلا لحركة النقل والشحن الجوي مثل «العاصمة الإدارية ومطارات سفنكس والعلمين وغيرها من المطارات التي هي تحت الإنشاء حاليا».

وأشار إلى أن المطارات المصرية حاليًا تتمتع بأكبر قدر من التأمين والأمن والأمان، وهناك شركات كبيرة تعمل في مجال توفير كاميرات المراقبة والمتابعة والكشف عن المواد الحارقة والخطرة، منها شركة سمارت تكنولوجي التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال، وتعمل حاليا بأحد المطارات المصرية بخبرة وكفاءة عالية، كما أنه يجري الاتفاق حاليًا معها لتقديم خدماتها وخبراتها في دعم مطارات افريقيا الوسطى.

وتابع أنه من منظور اقتصادي نجد أن الدولة في مصر حاليًا تعمل على إنشاء شبكة طرق عملاقة تربط مصر كلها، وكذلك إنشاء خطوط ملاحة بحرية قوية وجوية، ويعطي هذا الفكر مردودًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال استثمار الأراضي على جانبي الطرق في مشروعات مختلفة، وإنشاء تجمعات سكنية وحضرية جديدة وتسهل حركة التجارة والصناعة، ما يسهل وصول المنتجات المصرية إلى الاسواق العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إنشاء المطارات تخدم حركتي السياحة والتجارة وهي عنصر جذب قوي لأي استثمارات خارجية.