الأسقفية: النزاع القضائي مع الإنجيلية قائم

أعلنت الكنيسة الأسقفية، مواصلتها النزاع القضائي للانفصال عن الطائفة الإنجيلية في مصر، رغم حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

رئيس الأسقفية: متمسكون بحقنا كطائفة مستقلة

وجدد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تأكيده على احترام أحكام القضاء المصري وذلك بعد رفض الطعن على حكم الانفصال عن الطائفة الإنجيلية، معلنا الاستمرار في هذا السجال القضائي الطويل لإثبات استقلالية الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، لافتًا إلى وجود أكثر من دعوى قضائية لم يتم الفصل فيها حتى اليوم.

تاريخ الأسقفية في مصر

وأوضح رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، أن الكنيسة الأسقفية عملت كطائفة مستقلة منذ تأسست في مصر قبل الطائفة الإنجيلية، كما كان الحال طوال مئتي عام منذ بداية خدمة الكنيسة الأسقفية، مشيرا إلى أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الإنجليكانية في العالم بينما الطائفة الإنجيلية لا تتمتع بامتداد عالمي، وأنه في مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 في مصر بمجهود خدام كثيرين منهم القس كلاين والقس تمبل جاردنر والقس دوجلس ترونتن والدكتور فرانك هاربر، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا، والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية، وقد اهتمت الكنيسة برعاية الجاليات الأجنبية وتعضيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبشكل خاص في مجال التعليم اللاهوتي.

وكانت الكنيسة الأسقفية أقامت دعوى بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، إلا أنه تم رفض الدعوى، لتلجأ الكنيسة للمحكمة الإدارية العليا، للطعن على الحكم والذي حمل رقم 13593 لسنة 66 قضائية، لتصدر المحكمة حكمها البات والنهائي برفض الطعن وبذلك لا يجوز الطعن على هذا الحكم بأية طريقة من طرق الطعن.