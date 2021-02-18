مراكز أسيوط تتسلم أجهزة مراقبة التعدي على الأراضي عبر القمر الصناعي

تماشياً مع سياسة الدولة في ميكنة جميع القطاعات من خلال إنشاء قواعد بيانات لجميع أملاك الدولة والأملاك الخاصة، سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أجهزة تابلت وكمبيوتر وطابعات إلى مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء، ضمن خطة المحافظة لتطوير الوحدة، ودعم ما تقوم به من التعامل بالإحداثيات وتوقيعها على برنامج "ARC MAP - Google earth"، عبر القمر الصناعي.

وخلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر فبراير، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد اسماعيل، المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق، استعرضت المهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة مراحل التطوير التي تمت وتدريب الكوادر التي تعمل بالمراكز والأحياء مشيرة إلى إنه تم توزيع أجهزة التابلت والطابعات وأجهزة الماسح الضوئي على جميع المراكز والأحياء بالمحافظة، حيث تم ربط وحدة المتغيرات بالمساحة العسكرية، واستلام أول تقرير من المساحة العسكرية، إضافة إلى ميكنة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدة، بهدف المتابعة المستمرة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية، أو أملاك الدولة وجميع مخالفات البناء بصفة يومية.

وأقر المحافظ خلال الجلسة، أن تكون هناك موافقة لوحدة البنية المعلوماتية المكانية، من ضمن الموافقات اللازمة لتراخيص المشروعات بقرى ومراكز المحافظة أو قرارات التخصيص لإقامة مشاريع أو تطويرها، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وخاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقًا لمراجعات كشف المتغيرات المكانية "التعديات على أراضي الدولة" من خلال صور الأقمار الصناعية الوارد للمحافظة من هيئة المساحة العسكرية وتحديد التعديات على الواقع والتعامل الفوري معها قبل استقرارها.