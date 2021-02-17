محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ساحل سليم المركزي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفي ساحل سليم المركزي، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، خلال جولة ميدانية اليوم، لمتابعة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ساحل سليم.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والإسعاف العاجل وقسم الأشعة والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام وتوافر الأطباء والتمريض.

والتقى بالدكتور «نحميا وسلي عزيز»، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي واستمع إلى شرح عن سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين ويضم 83 سريرا منها 12 سريرا اقتصاديا و8 أسرة عناية مركزة فضلًا عن وحدة الأكسجين بالمستشفى واطمأن على حالة المرضى بقسم الغسيل الكلوي وتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتفقد خزانات الأكسجين وشاهد التوسعات التي تمت بها مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم.

ووجه إلى التوسع في أماكن العزل بالمستشفى لسد الاحتياجات وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى والتوسع في إنشاء شبكات الأكسجين.

وفى نهاية جولته بالمستشفى التقى المحافظ ببعض الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم موجهًا إلى ضرورة الالتزام بالعمل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاستغلال الجيد للامكانات المتاحة والحفاظ على المستلزمات والأجهزة الطبية.

من جانب آخر، تفقد المحافظ ومرافقوه موقع إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 3500 متر بجوار مبنى الاستقبال والأقسام الداخلية ويتكون من 5 طوابق يحتوى على كافة الأقسام والتخصصات واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في إنشاء المستشفى لخدمة مركز ساحل سليم وقراه وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

ووجه محافظ أسيوط خلال الجولة بتكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.