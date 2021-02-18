الجامعة الألمانية: «الهوية البصرية» يسهم في مشروعات التنمية المصرية

قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الجامعة تشهد اليوم حصاد بذرة تلبية دعوتنا للمشاركة في جهود التنمية التي تشهدها مصر، وذلك من خلال إعداد مشروع «الهوية المصرية» في المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن بداية المشروع كانت من محافظة الأقصر، ثم بعد ذلك محافظة الإسكندرية، حتى تحولت لمبادرة مصرية مدعومة من رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، في احتفالية الإعلان عن الانتهاء من جميع الأعمال التصميمية لمشروع تصميم الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية ،عروس البحر المتوسط، وذلك بحضور المحافظ اللواء محمد طاهر الشريف.

ولفت «منصور» إلى أن مشروع «الهوية المصرية»، جمع العلم مع السلطة التنفيذية مع أجهزة الدولة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية من أصعب المحافظات في تسجيل هويتها، حيث تتميز بتاريخها الممتدة عبر الزمن، إذ كانت تمثل عاصمة العالم في وقت ما، مؤكدًا أن المشروع يعتبر ضمن المشروعات المهمة التي ستسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري.

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أن محافظ الإسكندرية ونائبته أمدا الجامعة بالكثير من المساعدات، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بنيت على مدار حضارات طويلة ممتزجة ببعضها البعض، ومن ثم امتد العمل في المشروع لمدة عام مستمر بسواعد 2500 أكاديمي.