أول سيدة تترشح لانتخابات الصحفيين: «العمل النقابي يحتاج لامرأة»

قالت هبه باشا، مديرة تحرير مجلة «نصف الدنيا»، إنها تقدمت اليوم بأوراق ترشحها لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين "فوق السن"، لافتة الى أن العمل النقابي يحتاج لفكر امرأة، وأنها تقتدي بالنقابية الكبيرة أمينة شفيق.

وأوضحت باشا في تصريح خاص لـ «لوطن» أن النقابة تحتاج طوال الوقت إلى دماء جديدة وأفكار جديدة، وأن يكون هناك حلقات تواصل وحلقات عمل، وهذا شيء صحي، فعضوية مجلس النقابة نستطيع من خلالها أن نخدم المهنية".

وتابعت باشا التي تعد أول سيدة تتقدم بترشحها، أنها تهتم بأن يعاد للصحفي وضعه في المجتمع مفكر وقائد للرأي العام قائلاة: «لدي برنامج كامل لدعم الصحفي من خلال برامج تدريبية فضلا عن بحث مشاكل الصحفيين الخاصة بالاجور، كما يجب أن ننظر لتعديل قانون النقابة» .

ولفتت باشا إلى أن قوة الصحفيات لا يستهان بها فنسبتهم 40% من الجمعية العمومية، وأن التصويت للمراة تمييز ايجابي، معربة عن أملها في أن تتم الانتخابات دون أي مشاكل صحية بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن قدوتها أمينة شفيق، فهي نقابية قديرة وسياسية كبيرة، أستاذتنا جميعا ولها عطاء نقابي كبير.

وبدأت اللجنة صباح اليوم تلقى أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس، وذلك حتى الثالثة عصرًا، لمدة 5 أيام، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وحددت اللجنة الفنرة ما بين 23 إلى 27 فبراير الجاري، موعدًا للطعون والتنازلات، ثم موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، ويوم 6 مارس الإعادة على منصب النقيب، على أن يكون التصويت من 3 عصرًا وحتى 7 مساءً.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل، على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.