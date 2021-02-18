فتح المناطق السياحية بجنوب سيناء بعد تحسن الطقس

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء إنه جرى فتح كافة المناطق السياحية لاستقبال السائحين، نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، واستقرار حالة الطقس.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح له اليوم الخميس، أنه قد جرى غلق مناطق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، ووادي إطلاح، ووادي التلعة أمام السائحين على مدار يومين كإجراء احترازي، خلال موجة الطقس السيئة التي ضربت المدينة.

وأكد أن المدينة استقبلت اليوم 174 سائحًا بينهم 132 زائرًا مصريًا، و 42 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات، وجاري تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم وزيارة كافة المعالم السياحية الدينية والأثرية بالمدينة، وسط إجراءات احترازية.

وأوضح أن دير سانت كاترين مازال مغلقًا ـ ولم يدرج ضمن جدول البرنامج السياحي، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا، وحرصًا على صحة وسلامة كهنة الدير.

من جانبه، قال الدكتور محمد قطب، مدير عام الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، إنه تقرر فتح كافة محميات جنوب سيناء التي جرى غلقها أمام الزائرين تزامنًا مع موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

وأكد مدير المحميات في تصريح له اليوم، أنه جرى فتح محمية رأس محمد، ونبق، ومنطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم، مناطق عين حضرة، ووادي الوشواش، وكانيون سلامة بمحمية طابا، كما جرى فتح المناطق التي جرى غلقها بمحمية سانت كاترين وهي جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة.

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم استقراراً في حالة الطقس، ويسود الدفء كافة مدن المحافظة.

من جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالة الطقس مستقرة بكافة مدن المحافظة، وجميع المطارات والمواني والطرق تعمل بشكل طبيعي، ولم تتلق غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أية إخطارات تفيد غلق أي منهم.

وأكد المحافظ أن الشمس ساطعة في كافة المدن وتحديدًا في مدينة سانت كاترين، وجاري تطهير مخرات السيول، ومتابعة السدود والبحيرات للتأكد من جاهزيتها في حالة حدوث سيول.