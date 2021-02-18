«تليجراف» البريطانية: قناع «توت عنخ آمون» أيقونة يجب مشاهدتها

نشرت جريدة تليجراف البريطانية للمرة الثالثة على التوالي، تقريرا عن السياحة في مصر، حيث اختارت هذه المرة القناع الذهبي للملك الشاب توت عنخ آمون، كأحد الأيقونات السياحية في العالم التي يجب على الإنسان مشاهدتها في حياته.

وقدّم التقرير وصفا دقيقا للقناع وتصميمه، موضحا أنّه يتكون من طبقة من الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة والنصف كريمة، إضافة إلى أنّه من القطع الفريدة التي أبهرت العالم وزادتهم ولعًا بالحضارة المصرية العريقة.

وأوضح التقرير أنّ القناع يُعرض في المتحف المصري بالتحرير، ومن المقرر أن يُنقل مع باقي كنوز الملك الشاب إلى المتحف المصري الكبير.

وتطرق التقرير لاستعراض التفاصيل الخاصة بقصة اكتشاف عالم المصريات هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي في عام 1922 وما تم اكتشافه داخلها، وسرد بعض المعلومات عن الملك توت عنخ آمون وعائلته ومدة حكمه ووفاته شابا.

يذكر أنّ جريدة التليجراف البريطانية أصدرت تقريرين في وقت سابق، الأول عن اختيار مصر كأفضل الوجهات السياحية للسفر إليها في عام 2021 بعد إنهاء سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، والثاني عن الرحلات النيلية في مصر التي وصفتها بالممتعة، وأنّها أفضل الرحلات النهرية في العالم، كما تقدم كنوز الحضارة المصرية القديمة ومقوماتها السياحية الطبيعية بشكل مبهر.

واختار أيضا موقع CNN Travel مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما اختار موقع «تريب أدفايزر» مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.