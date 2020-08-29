وزيري: نتشاور لعودة توت عنخ أمون إلى لندن عقب كورونا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن لجنة من الآثار ستتوجه للمتحف المصري بالتحرير، اليوم السبت، لفض تغليف ومعاينة وفحص 20 صندوقا تحوي الـ 166 قطعة أثرية من آثار توت عنخ آمون والتي وصلت للمتحف المصري بالتحرير قادمة من معرض "كنوز الفرعون الصغير" بلندن أمس.

وأكد وزيري في تصريحات صحفية، اليوم، أن الإجراءات التأمينية لعودة الآثار تبدأ من لندن حيث يصاحب المعرض بشكل دائم مرمم أثري يشهد عملية مطابقة القطع بلندن وتغليفة ومن ثم يرافقة تأمين من أحد ضباط شرطة السياحة والآثار ثم يدخل المتحف المصري بالتحرير لتجري عمليات فض الـ 20 صندوق ومطابقة القطع الأثرية مع السجلات المدون بها وصف كل قطعة أثرية وتاريخها وكل تفاصيلها.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن القطع ستظل بالمتحف المصري بالتحرير باستثناء 20 قطعة سيتم عرضها بشكل مؤقت بمتحفي الغردقة وشرم الشيخ قبل أن تلحق القطع بباقي القطع في المتحف المصري الكبير لعرضها عند الافتتاح، مؤكدا أن مشاورات ستجرى مع الجانب البريطاني لبحث عودة المعرض عقب انتهاء أزمة كورونا والتي كانت سبب عودة المعرض قبل انتهاء جولته العالمية في أكثر من دولة.

وأكد وزيري أن مصر حققت العديد من المكاسب جراء هذا المعرض الذي طاب ثلاثة بلدان الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتجاوز عدد الزوار 2 مليون زائر، حيث بلغت أرباحها في فرنسا 10 ملايين دولار ولم يتوقف الأمر عند الأرباح المادية فقط بل تجاوز ذلك حيث فتح الفرعون الصغير شهية الفرنسيين للعودة لمصر بعد قطيعة ونجح توت عنخ آمون في إعادة طيران الشارتر بين مصر وفرنسا بعد فترة من توقفه.