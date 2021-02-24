إمام أكبر مسجد بسوهاج عن «حياة كريمة»: أحب الناس إلى الله أنفعهم (فيديو)

تحظى مبادرة «حياة كريمة» داخل محافظة سوهاج بتأييد ودعم كبير من جميع الشخصيات والعائلات الشهيرة بها، لما تشهده العديد من القرى الأكثر فقرًا من تطوير وإحلال وتجديد بها على جميع المستويات، ومن ضمن هؤلاء كان الشيخ محمد السيد عبدالفتاح، إمام مسجد «سيدي العارف بالله» أقدم وأكبر مسجد في محافظة سوهاج.

«الوطن» تواصلت مع إمام المسجد، ضمن حملتها «حياة كريمة.. قريتنا بتتغير»، لتغطية ملحمة البناء والتنمية التي يشهدها مشروع تطوير قرى الريف المصري، حيث قال إنَّه يتحقق في مبادرة «حياة كريمة» قول النبي محمد، (صل الله عليه وسلم): «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على امرئ مسلم»، بالإضافة إلى قوله أيضًا: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».

وأضاف «عبدالفتاح» أنَّ الجميع رأى في هذه المبادرة الكثير من أعمال الخير، وكم من مدارس بُنيت، وكم من مستشفيات ووحدات صحية ومنازل تم إحلالها وإعادة بنائها لكي تواكب العصر واحتياجات المواطنين والأهالي البسيطة التي تعيش في قرى فقيرة، إضافة إلى العديد من الأجهزة التعويضية التي تمّ تقديمها بالفعل إلى مواطنين مستحقين لها.

ودعا إمام المسجد الله أن يُبارك في جميع القائمين على هذه المبادرة، لأنها خدمت الكثير من أهالي محافظة سوهاج، ولأن «حياة كريمة» غيَّرت حياة المواطنين في محافظة سوهاج إلى الأفضل، مؤكدًا أنه يجلس مع المواطنين ويحكوا له ما حدث لهم من تحسن كبير في مستوى معيشتهم.

وأوضح «عبدالفتاح» أنَّ مبادرة «حياة كريمة» وصلت إلى القرى الأكثر فقرًا في محافظة سوهاج، حيث إن حياة المواطنين داخل تلك القرى قبل البدء في تطويرها كانت صعبة وبسيطة للغاية، وتلك القرى كانت شديدة الفقر وتُعاني من الإهمال على جميع المستويات سواء في السكن أو الصحة أو التعليم.

«عبدالفتاح»: أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب «حياة كريمة»

وأضاف إمام مسجد سيدي العارف بالله، أن النبي محمد (صل الله عليه وسلم) يقول: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، لذا أتوجه بالشكر والتحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفكيره وتحقيقه لمبادرة «حياة كريمة» التي خدمت الكثير من المواطنين البسطاء على مستوى جميع محافظات الجمهورية وليس خلال محافظة سوهاج فقط.