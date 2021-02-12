إنشاء 67 مدرسة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جارِ إنشاء وطرح 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى والثانية في قطاع التعليم بالمحافظة، بإجمالي عدد فصول 883 فصلًا دراسيًا بتكلفة إجمالية بلغت 318 مليون و939 ألف جنيه، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وهيئة الأبنية التعليمية، والتي يجري تنفيذها من خلال فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

ويأتي ذلك تفعيلًا لمبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم، وتطوير المنظومة التعليمية؛ تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى، وتم العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا؛ لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم خدمات لائقة، وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مجالات تحسين خدمات «مياه الشرب، الصرف الصحي،، الصحة، التعليم، البيئة، الكهرباء، الإنارة، والنظافة»، فضلًا عن التنسيق الحضاري، ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الابنية التعليمية فرع أسيوط أن خطة الهيئة بمبادرة حياة كريمة تضمنت انشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى ان المرحلة الثانية تشمل 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصل وبتكلفة 135 مليون جنيه.وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إلى أن الهيئة قامت بتوريد عدد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات احلال وتجديد الأثاث المدرسي بمدارس القرى الاكثر احتياجاً التي تم استلامها ابتدائياً للعام المالي 2020 / 2021 لافتًا إلى قيام محافظ أسيوط بوضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021/ 2022 لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.