تعافي مسنة عمرها 97 عاماً من فيروس كورونا بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن خروج 3 حالات من مستشفي قنا العام، صباح اليوم الخميس، عقب تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا من بينهم مسنة تبلغ من العمر 97 عاماً.

وأوضح تواضروس، في تصريح له اليوم، أن السيدة المسنة كانت قد أصيبت بفيروس كورونا، ودخلت المستشفى، فيما قام الفريق الطبي بمتابعة الحالة واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع مصابي كورونا.

وذكرت الدكتورة إنجي خلف، نائب مدير المستشفى ومسؤولة قسم العزل بالمستشفى، أن الحالة الصحية للسيدة تحسنت وبصورة جيدة، عقب تأكد سلبية المسحات لها، بالإضافة إلى خروج سيدة تبلغ من العمر 76عاما، وأخرى 69 عاما، وذلك عقب تعافيهم وسلبية التحاليل الخاصة بهم، وكان وكيل الوزارة في وداعهم بالورود برفقة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي متمنيا لهم السلامة والعافية.

يذكر أن مستشفي قنا العام قد سجلت خروج 450 حالة شفاء من فيروس كورونا، وذلك منذ تحويلها إلى مستشفي العزل.