السيسي لـ«رئيس الحكومة الليبية»: مستعدون لدعم بناء بلادكم ونقل خبراتنا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لنقل خبراتها إلى ليبيا، دعما للأشقاء لتأهيلهم ودفعهم نحو آفاق البناء والتنمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرّفه بلقاء الرئيس السيسي، كما أعرب عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأكد الدبيبة، أنّ ليبيا حكومةً وشعبا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، التي تحققت خلال السنوات الماضية، بقيادة ورؤية الرئيس السيسي، خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.

من جانبه؛ رحب الرئيس السيسي، بالدبيبة في بلده الثاني مصر، مجددا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، ما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها مؤسسات الدولة الليبية كافة، بانسجام وبشكل موحد، على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

وشدد الرئيس على حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، موضحا أنّ المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لجهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين، لترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءا باستعادة الأمن، ومرورا بتثبيت أركان الدولة، وصولا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق.

وأكد الرئيس السيسي، استعداد مصر الكامل لتقديم خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبي في المسؤولية التاريخية في تلك الفترة.

وأوضح أنّه جرى التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين، لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وتأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات.