مصر وإسبانيا وكوسوفو وليبيا يحصدون جوائز مهرجان المسرح بشرم الشيخ

حصدت العروض المسرحية من مصر وإسبانيا وكوسوفو وليبيا، جوائز الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في مسابقاته المختلفة.

وحصلت على جائزة أفضل عرض في مسابقة محور مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية مسرحية "أغنية على الممر" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، ومنح العرض الليبي "عجاف +200" جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بينما منح عرض "تراث سيناء" شهادة تقدير.

وفي مسابقة المونودراما حصلت مسرحية "حلم هاملت" من كوسوفو على جائزة أفضل عرض، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة الممثلة نادين خالد عن دورها في عرض "ماريا".

وفي مسابقة العروض الكبرى، منحت جائزة أفضل سينوغرافيا والتي تحمل اسم الفنان سامي عبدالحليم لعرض "الوحوش الزجاجية" من مصر، كما حصل على جائزة محمد صبحي لأفضل إخراج يوسف الأسدي عن مسرحية "الوحوش الزجاجية" من مصر، بينما حصل على جائزة أفضل ممثل التى تحمل اسم الفنان مصطفى شعبان الفنان دانييل كاريلو من اسبانيا، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة والتى تحمل اسم الفنانة أمل الدباس الممثلتان شيرهان الشاذلي وريم المصري مناصفة عن دورهما في عرض "الوحوش الزجاجية"، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "ايزيس" للمخرجة كريمة بدير من مصر.

غلب على حفل ختام الدورة الخامسة أجواء من البهجة والفرحة وشارك في تسليم الجوائز وإعلانها لجان التحكيم المختلفة، منهم نضال الشافعي وأمل الدباس ومحسن منصور وعلي عليان وجبار جودي وبحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان والدكتورة انجي البستاوي مدير المهرجان.

بدأ الحفل بعرض أغنية "مصر بتفتح أبوابها"، الأغنية الرسمية لدورة المهرجان، وهى إهداء من الملحن كريم عرفه، وغناها المطرب عماد كمال، وأعقبها كلمة لمديرة المهرجان دكتورة إنجي البستاوي، قالت خلالها: "شكرا لكل شخص آمن بالمهرجان ووقف بجانبنا، وأثبت لنا وأثبت للعالم أن المسرح قادر، ونحن بجانب بعضنا البعض".

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان، "جميع المقربين يعلمون جيدا حجم الصعوبات التي واجهناها، ويتبقي لنا جزء بسيط، وهو وصول كل الضيوف إلى منازلهم سالمين"، كما قام بشكر رعاة المهرجان جميعا وسلمهم شهادات تكريم، كما تم تسليم جائزة أفضل شخصية مهنية لثلاثة من فريق عمل المهرجان وهم: إبراهيم عرابي، سلمى دسوقي، منى زكريا.

وفي لمسة إنسانية من المهرجان تم تكريم اثنين مِن مَن رحلوا عن عالمنا هذا العام، وهما هشام سليمان، وحنين أسامة.

كما تم تسليم جائزة مسابقة التأليف التي تحمل اسم الكاتب الراحل أحمد سخسوخ، إلى 3 من الشباب، مركز أول نص طويل عبده الحسيني، مركز أول نص قصير محمد عبدالرحمن، نص أول مونودراما أحمد أبو دياب، ثم توزيع جائزة عصام السيد للعمل الأول إخراج، حيث حصل على المركز الأول محمد هشام، والمركز الثاني أشرف علي، والمركز الثالث مايكل مجدي.