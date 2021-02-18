ضياء رشوان: ما زلنا في انتظار تأثير كورونا على انعقاد عمومية الصحفيين

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن عام فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، استغرق فترة بدء الانطلاق للمجلس الجديد بعد انتخابه في 2019 بعام، مضيفًا أن كورونا ليست حجة ولا عذر لأي تقصير، ولكنه وصف لحالة لا زلنا نمر بها حتى اليوم في النقابة.

وتابع رشوان، في مؤتمر صحفي، عقب تقدمه بأوراق ترشحه اليوم، لفترة جديدة، قائلًا: «كورونا أثرت علينا جميعا ولا زلنا في انتظار تأثيراتها على انعقاد الجمعية العمومية، ولا بد من اتخاذ إجراءات احترازية؛ حرصا على حياة الزملاء فهو الأهم، زملاؤنا في لجنة الإشراف على الانتخابات نحن عون لهم، لأنه لا شيء يساوي الحفاظ على الحياة».

وأكد رشوان، أنه خلال كل سنوات التوفيق نجاحا أو سقوطا تعود على تقليد نقابي وهو المحاسبة على ما تم وما حدث خلال الفترة الماضية فيما يعرف بكشف الحساب.

وتناول نقيب الصحفيين، في كشف حسابه جهود المجلس في مواجهة عدة مشكلات أولها مشكلة الإغلاق، موضحا أنه جرى إغلاق عدة صحف منها صحيفة «الجماهير» وبها 28 زميلًا تم حل كل المشاكل المالية والنقابية للجميع، ثم جريدة «التحرير»، وانتقل المجلس لأول مرة ليعقد اجتماعه بداخلها، لحل المشكلة.

وتابع: «ثم أزمة صحيفة المصري اليوم، التي كانت على وشك الإغلاق وبها مئات من الصحفيين وعشرات العاملين بالإدارة، ثم جريدة العالم اليوم أغلقت أيضا، وبخصوص الصحف المتوقفة تراكم لدينا عدد كبير من الزملاء لهم عدة مشاكل».

وطلب مجلس النقابة رأي قسم الفتوى والتشريع في إمكانية إجراء انتخابات النقابة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ورد بخطاب للنقابة يفيد بضرورة معرفة الرأي الفني لوزارة الصحة، وبالفعل تم مخاطبتها، وردت الأخيرة بصعوبة توفير الإجراءات الاحترازية، وأرسل خطاب الوزارة لمجلس الدولة الذي ينتظر أن يعلن رأيه القانوني، الأربعاء المقبل.