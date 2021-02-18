برلماني: لقاء السيسي مع رئيس وزراء ليبيا صفعة على وجه الإرهابيين

أثار اللقاء الذي عُقد، اليوم الخميس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الليبية الجديدة، ردود فعل واسعة، بسبب ما اعتبره المتخصصون ضربة قاسية للإرهابيين والساعين لتقسيم ليبيا لنهب ثرواتها.

لقاء السيسي ورئيس حكومة ليبيا

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الخميس، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، لبحث جهود التعاون بين البلدين خلال الفترة المٌقبلة، وأبدى الرئيس السيسي استعداد مصر لنقل خبرتها لليبيا لدعمها في خطط التنمية ومواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

صفعة للإرهابيين

ومن جانبه، قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب والباحث في الشأن الليبي، إن حوار الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة، ضربة قاسية وصفعة علي وجه الإرهابيين والقوى الخارجية التي كان تخطط لنهب ثروات ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا بمثابة أمن قومي لمصر، ووجود حكومة جديدة داخل ليبيا بخلفية حوار وطني سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا وتقليل العنف والسلاح.

اقتصاد الحرب ونهب ليبيا

وأضاف «علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجماعات الإرهابية والمجرمين كان يستفيدون بشدة من الوضع الموجود في ليبيا، وكان من مصلحتهم استمرار ما يسمي بـ«اقتصاد الحرب» القائم على الاتجار بالبشر والسلاح والسطو والعنف ونهب البترول وغيرها من الأمور.

ونوه النائب إلى أن مصر ستساعد ليبيا بكل طاقتها، فمنذ زمن طويل تتسم العلاقات بين مصر وليبيا بالاستراتيجية، خصوصًا أن 2 مليون مصري كانوا يعملون في ليبيا لسنوات طويلة، ومصر حريصة علي عودتها للاستقرار من جديد، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يضع هذا الملف علي رأس أولوياته، وهذا اللقاء تقديرا لمكانة وجهود مصر.

إشادة ليبية بجهود مصر

وكان رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، أعرب خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لجهود مصر في حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في انهاء حالة الانقسام التي كانت موجودة بين الليبيين وتقريب وجهات النظر بينهم.