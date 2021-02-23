«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. محلل اقتصادي: الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار مشروعات الدولة

قالت الدكتورة وفاء علي، المحلل الاقتصادي، إنه يجب على الشباب والفتيات المقبلين على الزواج تحديد خطواتهم تجاه بناء الأسرة، وفق خطة محددة تشمل عددها وفارق الأعمار بينهم، وذلك بهدف بناء الأطفال وتنميتهم وجعلهم قوة بشرية تخدم المجتمع.

وأوضحت «علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الشاب والفتيات المقلبين على الزواج أن يكونوا على وعي بأهمية تنظيم الأسرة، وكذلك بأهمية تحويل الزيادة السكانية من أزمة تواجه الدولة إلى الاستفادة منها، وجعلها قوة لتنمية المجتمع.

وأوضحت المحلل الاقتصادي يجب على الزوجين تحديد مسؤوليتهما تجاه أبنائهما في مجالات التعليم والصحة، حتى يستطيعا إخرج جيل جديد يخدم المجتمع.

كما طالبت الأسرة بمتابعة دروس وندوات التوعية الأسرية سواء عن طريق الأزهر أو الكنيسة، وكذلك وسائل الإعلام والمناهج الدراسية لكي تنجح خطة الدولة بالنهوض بالاقتصاد القومي ومواجهة أزمة النمو السكاني.

وأكدت «علي» أن معدل البطالة انخفض بشكل كبير، وكذلك معدل التضخم، وتمت السيطرة عليه بسبب توفير السلع الغذائية، ورفع كفاءة المنتج المحلي، فضلًا عن توفير فرص العمل من خلال المشروعات التي تدعمها الدولة.

كان الدكتور حسني الخولي، الخبيرالاقتصادي، قال فى تصريحاته خاصة لـ«الوطن»، إن مؤسسات الدولة يجب أن تتضامن من أجل مواجهة الزيادة السكانية، بهدف تنمية المجتمع والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه الزيادة تتطلب تحقيق ضعف النمو الاقتصادي مترين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب، أول أمس، خلال افتتاحه عدد من المشاريع بمحافظات الجمهورية، الحكومة والمواطنين بالتضامن لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، ومحاولة وضع معايير للحفاظ على مستوى نمو الاقتصاد القومي.