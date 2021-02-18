بالأرقام.. فاتورة الزيادة السكانية على التعليم: 33 ألف مدرسة جديدة

في دراسة حملت عنوان «ماذا لو؟» كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وضع الحالة التي سيكون عليها المجتمع المصري «لو» استمرت معدلات الزيادة السكانية كما هي عليه الآن، حيث سيصل عدد سكان مصر 192 مليون نسمة عام 2052.

ورصدت الدراسة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أوضاع المجتمع المصري، ومتطلباته إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية على ما هي عليه من ارتفاع حتى 2052، لافتة إلى أن معدلات الإنجاب حاليا والتي وصلت نحو 3.4 مولود لكل سيدة، سيكون له دلالات ومؤشرات وتأثيرت على كل مرافق وسياسات التخطيط في كل مرافق الدولة.

أثار الزيادة السكانية في التعليم: فاتورة باهظة لـ«المدارس والمُعلمين»

وكشف التقرير الآثار السلبية التي ستبرز في عدد من مرافق وخدمات الدولة الحيوية، حيث سيؤدي وصول السكان عام 2052 إلى 192 مليون نسمة، لوجود نحو 38 مليون طالب وطالبة في حاجة للتعليم مما سيتطلب زيادة عدد المدارس من 37 ألف حاليا إلى 70 ألف مدرسة أي 33 ألف مدرسة جديدة، وزيادة عدد المدرسين من 964 ألف مدرس حاليا إلى 1.816 مليون مدرس في 2052.

وشرحت الدراسة أنه في حال تراجع نسب المواليد لتصل لـ2.1 مولود لكل سيدة حتى عام 2052، فعدد سكان مصر لن يتجاوز 143 مليون نسمة في 2052، وعليه فإن عدد الطلاب لن يتجاوز 24 مليون طالب وطالبة ويترتب عليه انخفاض عدد المدرسين المطلوبين بنحو 700 ألف مدرس ، وعدد المدارس بنحو 23 ألف مدرسة.

الرئيس: الدولة تعمل على حل مشكلة الزيادة السكانية

والثلاثاء الماضي، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية عن خطورة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على برنامج لمواجهة هذه المشكلة مع توفير الخدمات المطلوبة لهذا الأمر.