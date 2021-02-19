الجامعات تواجه الزيادة السكانية بندوات ومحاضرات تفاعلية

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أنه سيتم بدءً من الأسبوع المقبل تنظيم عدد من الندوات التعريفية والتوعوية لمنتسبي الحرم الجامعي، بشأن مشكلة وخطورة الزيادة السكانية، ومدى تأثيرها السلبي على قطاع التنمية بالمجتمع المصري، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تلعبه الجامعات.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة شاملة بجميع الكليات، بشأن التوعية بالمشاكل والقضايا المجتمعية، موضحًا أن أولى القضايا التي سيتم البدء في مناقشتها هي الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع المصري.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بدءً من الفصل الدراسي الثاني، سيتم وضع خطة للتوعية تشمل ندوات وإرشادات لجميع الطلاب والعاملين، بشان مشكلة الزيادة السكانية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حال انعقاد أي ندوات.

جامعة سوهاج: بدء دراسة مقرر الزيادة السكانية من الفصل الثاني

من جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بدأت من اليوم في تنفيذ خطة التوعية بشأن الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم الفترة المقبلة التوسع في الندوات بالمجتمع السوهاجي ككل، مؤكدًا أن مناقشة القضايا المجتمعية كالزيادة السكانية والإدمان من الأهداف الرئيسية للجامعات.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنه بدءً من الفصل الدراسي الثاني سيتم البدء في تدريس مقرر القضايا المجتمعية والزيادة السكانية على طلاب الكليات المختلفة، على أن يكون المقرر نجاح رسوب، ومتطلب رئيسي من متطلبات التخرج لجميع الطلاب، مؤكدًا إضافة 3 فصول رئيسية لمقرر الزيادة السكانية مقرر بمادة مكافحة الفساد.

وقال الدكتور عادل مبارك، رئيس أكاديمية «أخبار اليوم»، أنه سيتم البدء في تنفيذ دراسة مقرر الزيادة السكانية فور وصول قرار وزارة التعليم العالي بالبدء.