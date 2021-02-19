تعرف على نظام سداد أراضي مدينة العلمين الجديدة

تزامنا مع المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بمدينة العلمين الجديدة، والتي توليها الدولة اهتماما كبيرا، لجعلها مدينة تتميز بكل الخدمات، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، عن بداية طرح عدد 8 قطع أراضى بنظام المشاركة داخل مدينة العلمين الجديدة، وذلك حتى يوم الاثنين الموافق 15 فبراير، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتراوح مساحات قطع الأراضي المطروحة ما بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً.

نظام السداد

كما حددت الوزارة نظام سداد قيمة الأراضي المطروحة، حيث يتم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع نسبة (25%) من قيمة حصة الهيئة (10% يتم سدادها، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة).

بالإضافة إلى (1% مصاريف إدراية، و0.5%مجلس أمناء)، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع).

موعد سداد القسط الأول من ثمن قطعة الأرض

كما حددت الوزاة والهيئة، أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، حالات تلغي فيها تخصيص الأراضي المطروحة بالمدينة، وذلك في حالات معينة، أي يلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية.