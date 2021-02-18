أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 40 الأخيرة

ينتظر متابعي مسلسل «لؤلؤ» أحداث الحلقة 40 الأخيرة، بعدما تعرضت «لؤلؤ» مي عمر لمحاولة قتل، وحاولت الانتقام من كل من عرضها لأذي خلال الحلقات السابقة.

توقعات الجمهور للحلقة 40 الأخيرة

وبدأت تكهنات الجمهور وتوقعاتهم بشأن الأحداث من خلال صفحة على «فيس بوك» تحمل اسم مسلسل « لؤلؤ»، وقد جاء أحد التوقعات كالآتي، «مروة خلاص فعلا ماتت وبوده هيروح لـ لؤلؤ ويقولها مروه اعترفتلي بكل حاجه وأنها تقتلني وينشر الفيديو ويفضحها على السوشيال ميديا»، وكتب أحدهم توقع أخر «طارق هيقتل بودة بعد مايشوف الفيديو، ولكن مجدي هيتحبس مكانه»، وتعليق أخر «لؤلؤ سجلت لأبوها ونهال وداليا وهتحبسهم كلهم».

ومن المقرر أن تذاع الحلقة بعد قليل على شاشة قنوات ON، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.

أحمد زاهر يروج للحلقة الأخيرة قبل عرضها

«ياتري هرجع مع لؤلؤ ولالا»، بهذه الكلمات روج أحمد زاهر للحلقة الجديدة الأخيرة، ونشر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً، «النهاردة آخر حلقات مسلسل لؤلؤ يا ترى لؤلؤ وطارق هايرجعوا لبعض ولا خلاص خلصت كده يا ترى إيه اللى هايحصل؟ انتظروا مفاجأة الحلقة الأخيرة هاتوحشونا يا أجمل جمهور».

مي عمر تحقق نجاحاً كبيراً على مدار الـ40 حلقة الماضية

حققت مي عمر نجاحاً كبيراً خلال الـ40 حلقة الماضية، وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، وهو من بطولة أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.