إنشاء منظومة إلكترونية لنقل البيانات بين قطاعات شركة المياه بالمنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة إنجاز التحول الرقمي، تم عمل خطة بالتعاون مع الشركة القابضة ومشروع الحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، للمحافظة على موارد الشركات وتحقيق الاستدامة المالية لشركات المياه.

وأضاف الشهاوي أنه تم البدء في إنشاء المنظومة الإلكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة، وذلك لتنسيق حميع الموارد والمعلومات والأنشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية لإدارة موارد الشركة والاستفادة بكل مورد وتقليل نسبة الخطأ وإنشاء قاعدة بيانات قوية تربط كل قطاعات الشركة وتساعد الإدارة العليا على اتخاذ القرارات على أسس دقيقة وتطوير الشركة والعاملين بقطاع المياه ورفع كفاءة جودة المياه من خلال المتابعة المستمرة لحظة بلحظة.

وأكد أن قطاعي الموارد البشرية والقطاع المالي بالشركة من ضمن القطاعات الأساسية داخل المنظومة لأنهم أكثر القطاعات التي تربطهم قاعدة بيانات مشتركة داخل العمل، لافتا أن الشركة مستمرة في أعمال التطوير لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.

وكانت شركة مياه المنيا أعلنت في وقت سابق عن استخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع أحداثيات جديدة لأماكن تجمع الأمطار بمعرفة إدارة نظم المعلومات الجغرافية التي أعدت خريطة متكاملة لأماكن تجمع الأمطار بكل أنحاء المحافظة كإجراء احترازي في حال حدوثها.