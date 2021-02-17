غلق 5 مراكز دروس خصوصية في مدينة المنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 5 مراكز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وللقضاء على أي تجمعات من المواطنين، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة لكل القطاعات التي يتردد عليها المواطنون، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أكد العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حررت 55 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين سمالوط والجهات الأمنية، وذلك لفرض الرقابة على السلع والمواد الغذائية وعلى كل المعروضات للمواطنين، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح محمد سيد رئيس المدينة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 محضرا تموينيا متنوعا، تنوعت ما بين الذبح خارج السلخانة، وعدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية، وعدم وجود فواتير، بالإضافة إلى 11 مخالفة عدم إرتداء الكمامة.

كما تم رفع الإشغالات من الشوارع حفاظا على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.