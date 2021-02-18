فتاة حلوان: «هيثم» ضحك عليا بالحب وبعد العلاقة طلع اسمه الحقيقي «لطفي»

«هيثم ضحك عليا بالحب والجواز، وبعد ما نال غرضه مني هرب وطلع اسمه الحقيقي لطفي، ولما رحت له موقف التكاتك في حلوان لقيته وقالي أنا معملتش حاجة ومعرفش أنتي مين» بهذه الكلمات شرحت طالبة حلوان تفاصيل واقعة هتك عرضها على يد سائق توكتوك في حلوان تعرفت عليه خلال استقلالها التوكتوك معه مرات متكررة، وتبادلا الهواتف وأدعى أنه يحبها ويرغب في الزواج منها ونجح في خداعها بهذه الكلمات حتى استدرجها إلى علاقة جنسية داخل شقة منزله، وأن تلك العلاقة تكررت حتى فقد الفتاة عذريتها.

تفاصيل شقة سائق التوك توك بـ «عرب راشد»

وأضافت الفتاة «علا» 16 سنة أنها تعرفت على المتهم الذي أخبرها أن اسمه «هيثم» قبل أن تمارس معه الجنس بقرابة 30 يومًا، وأنها كانت تخرج معه للتنزه في وسط البلد وعلى ضفاف نهر النيل، وكانت تبادله مشاعر الحب الصادقة، حتى فوجئت به يطلب منها أن تحضر إليه في البيت وعندما ذهبت وجدته بمفرده فأرادت الإنصراف فطلب منها الانتظار لتتناول معه الغداء، وظل يحدثها في الحب وتحسس جسدها ونجح في إقامة علاقة جنسية كاملة معها بالتراضي.

علا: مارست العلاقة الحميمة 18 مرة مع المتهم

وأوضحت الفتاة أن تلك العلاقة تكررت بينهما في الشقة أكثر من 18 مرة، وبعدها طلبت منه التقدم لخطبتها وأنها تحدثت مع والدتها ومهدت الطريق له، وأن والدتها تنتظره فوجئت به يغلق هاتفه ويتهرب منها، وعندما ذهبت للبحث عنه في مكان يتجمع فيه التكاتك في حلوان في عرب راشد، تهرب منها وأدعى أنه لا يعرفها وعندما سألت السائقين في الموقف أخبروها بأن اسمه الحقيقي لطفي وأنه نصاب.

وقررت النيابة العامة إحالة الفتاة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنها ليست عذراء ومارست العلاقة مرات.