«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. تفاصيل أول مشروع قانون لتنظيم النسل تحت قبة البرلمان

تعتبر قضية الزيادة السكانية واحدة من التحديات الكبرى، التي تواجه الدولة المصرية، لما تشكله من خطر على المجتمع المصري، وفي هذا السياق أطلقت «الوطن» حملة «2 وبس» للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم النسل.

وتنشر «الوطن» تفاصيل أول مشروع قانون لتنظيم النسل، تحت قبة البرلمان، والتي جاءت كالتالي:

الطفل الرابع لن يحصل على الدعم

- من بين شروط مشروع القانون التي يعتزم تقديمه للحكومة، أن تتمتع الأسر التي تتكون من أب وأم وطفلين بتعليم مجاني، وتأمين صحي، والحصول على البطاقات التموينية، وحصولهم على الدعم الحكومي كاملًا.

- في حالة إنجاب الأسرة المكونة من أربعة أفراد طفل ثالث، يتم تخفيض الدعم المقدم لها تلقائيا بنسبة 50%.

- عند إنجاب الأسرة طفل رابع، لن يحصل على الدعم الحكومي، على أن يتولى أبويه رعايته الكاملة.

- من المقرر تطبيق قانون تحديد النسل ابتداًء من عام 2024 وبدون أثر رجعي، حسب ما ذكر في المشروع المقدم.

«الجزايرلي»: المشكلة السكانية أكبر عقبة وأصعب تحدٍ

وقالت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتنظيم النسل، لمواجهة الزيادة السكانية، التي أصبحت ظاهرة تشكل خطرًا على المجتمع المصري لما تسببه من آثار سلبية على النمو الاقتصادي للدولة.

وأكدت «الجزايرلي» في بيان لها، أن المشكلة السكانية هي أكبر عقبة وأصعب تحدٍ تواجه مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لأنها تلتهم كل جهود التنمية بالدولة، والمشكلة السكانية هي أكبر عقبة وأصعب تحدٍ تواجه مسيرة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، لأنها تلتهم كل جهود التنمية بالدولة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإرسال مُذكرة القانون كاملة إلى المؤسسات الدينية للتأكد من عدم مخالفة مواده للأديان، إضافة إلى أنها ستقوم بتنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية لآخذ آرائهم حول القانون.

إلزام الشعب بتحديد النسل

وأكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أن أزمة الكثافة السكانية يعاني منها العالم أجمع، ولذلك لجأت بعض من الدول لتحديد النسل ومنها الصين والتي ألزمت شعبها بعدم الإنجاب أكثر من طفلين منذ عام 2015، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن نتيجة اتباع الصين وأمريكا لاستراتيجية تنظيم النسل، كان له تأثيرًا إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية بتحسين معدلات النمو، إلى أن أصبحوا من أكبر الدول ذات الاقتصاد القوي في العالم، مُطالبة الحكومة بإعادة النظر في المناهج الدراسية بحيث تتم إضافة معلومات عن مخاطر الزيادة السكانية في المناهج الدراسية الأساسية في المراحل المختلفة، وكذلك عمل حملات إعلامية بشكل دوري ومُستمر لتوعية الشعب بضرورة تنظيم النسل، مُتسائلة: «أين الحملات الإعلامية التي كانت تذاع في السابق عن أهمية تنظيم النسل والتي كان لها تأثير على المواطنين؟».