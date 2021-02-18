«الزراعة»: 8 إجراءات لمواجهة آثار الطقس السيئ «إنفوجراف»

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، للحد من الآثار السلبية للطقس السيئ، فيما يتعلق بالثروة النباتية والحيوانية.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، "إنفوجراف" ملخصًا لرصد ما تم اتخاذه من الجهود في هذا الشأن، كالتالي:

أولا: تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم قيادات الوزارة تنعقد على مدار الساعة، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بكل المحافظات والإدارات الزراعية للتواصل مع المزارعين وتلقي الشكاوى وعلاجها على الفور.

ثانيا: إصدار تكليفات عاجلة لكل أجهزة الوزارة بمتابعة آثار التقلبات المناخية على الأنشطة الزراعية بالمحافظات وتقديم جميع أشكال الدعم الفني للمزارعين والمربين.

ثالثا: تخصيص الأرقام 15500-19561 لتلقي شكاوى المزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية.

رابعا: تكليف الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كل الإمكانات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات في الأعمال اللازمة في مثل هذه الظروف.

خامسا: إصدار حزمة من التوصيات الفنية اللازمة والإجراءات الوقائية لتخفيف أي أضرار على الثروة النباتية.

سادسا: إصدار توصيات وإرشادات لحماية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من الآثار السلبية للتقلبات الجوية.

سابعا: توجيه رسائل توعوية لتجنب الآثار السلبية لموجة البرودة والطقس غير المستقر على نحل العسل.

ثامنا: توجهت لجان فنية من قيادات الوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء لتفقد الزراعات على مستوى المحافظات من مطروح حتى أسوان للتواصل مع المزارعين ومتابعة آثار الطقس السيئ.