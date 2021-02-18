الصورة الأولى للمتهم الرئيسي في «مذبحة سرابيوم» بالإسماعيلية

بدأت نيابة فايد، منذ قليل، التحقيقات مع المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم بالإسماعيلية.

وحصلت «الوطن» على أول صورة للمتهم الأول في ارتكاب الواقعة والمنفذ لجريمة قتل المسن وزوجته وقيدهما بالحبال.

وبحسب المصادر فإن المتهم «م.س» وشهرته «فراويلة» في نهاية الأربعينات من العمر، مسجل سرقة، وله سجل جنائي مقيم بقرية سرابيوم.

وألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم محمد البرماوي القبض على الشخصين المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

وكانت قد توصلت تحريات النقباء محمود منصور، وعلي طه، ومحمد عبدالباسط، وأحمد عثمان، وأحمد عوض الله، وكلاء المباحث إلى هوية المتهمين، وضبطت المتهم الأول الذي أرشد عن مكان المتهم الثاني.

واعترف المتهمان بارتكاب واقعة القتل خلال مناقشة مع ضباط مباحث مركز فايد وأنهما ترصدا المجني عليه في حديقة منزله لمعرفتهما بخروجه لصلاة الفجر لأداء صلاة الفجر بغرض الاستيلاء على مفاتيح المنزل منه وسرقته.

وبحسب التحقيقات قال المتهم الأول «عامل» أنهما اتفقا على الخلاص من المجني عليه والدخول إلى المنزل لسرقته، مشيرا إلى أنهما قيدا المجني عليه في قدميه وكتم أنفاسه لحين التأكد من وفاته؛ وسحبه داخل السور الخاص بمنزله.

ودخل المتهمان إلى المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من «درج السرير» الخاص بالمجني عليه.

واعترف المتهم باعتدائه بآلة حادة مدببة على المجني عليها، وطعنها بها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالي والمجوهرات.

وأرشد المتهمان عن مكان إخفاء المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالي المتبقي بعد إنفاق جزء منه.

وحددت الشرطة هوية أحد المتهمين، وبعد رصد تحركاته تمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه بمنطقة أبو سلطان وأرشد عن مكان المتهم الثاني.

وكشفت المعلومات عن أن المتهم الأول مقسم بنفس القرية وأنه اتفق مع صديق له على ارتكاب الحادث لسرقة مبلغ مالي من داخل منزل المجني.