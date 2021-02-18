مباحث الإسماعيلية تعيد مسروقات ضحيتي «مذبحة سرابيوم» بعد ضبط الجناة

قال أحد أقارب المجني عليهما في واقعة «مذبحة سرابيوم»، إن المباحث الجنائية استعادت ما سُرق من الضحية وزوجته المغدورين بعد ضبط الجناة.

وأضاف لـ«الوطن» أن رجال الشرطة أبلغوهم بالتوصل لمرتكبي الواقعة وضبطهم وبدء التحقيق معهم ومناقشتهم في تفاصيل ارتكاب الواقعة.

كان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد أمر بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث فايد؛ لكشف الجريمة.

وألقت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمد الفرماوي، القبض على الشخصين المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته بقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وخلال الساعات الماضية، نجح ضباط البحث الجنائي، في تحديد هوية أحد المتهمين، وبعد رصد تحركاته تمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه وعلى المتهم الثاني.

وكشفت المعلومات الأولية، عن أن أحد جيران المجني عليهما وصديق له هما من ارتكبا الحادث لسرقة مبلغ مالي من داخل منزلهما، مشيرة إلى أن المتهم الأول وشهرته «فراويلا»، من أبناء القرية وانتقل للإقامة خارجها منذ فترة طويلة وعاد واستقر بها منذ وقت قريب، استعان بأحد أصدقائه لارتكاب الواقعة.

كانت قرية سرابيوم بالإسماعيلية، قد استيقظت قبل يومين على جريمة بشعة بالعثور على جثمان مدير سابق بالزراعة وزوجته مقتولين داخل منزلهما بالقرية.

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الجناة ارتكبوا جريمتهم خلال توجه المجني عليه لأداء صلاة الفجر، وبعد اكتشاف زوجته وجودهم قرروا التخلص منها أيضا.

وقال سامح عامر نجل شقيق المجني عليه، إن المتهمين قتلا المجني عليهما دون شفقة أو رحمة ودون مراعاة كبر سنهما.

وتابع: «مستحيل يكون بني آدم واحنا لسة مش مصدقين الحادث كأننا في فيلم سينما»، مؤكدًا أن الحادث تم بغرض السرقة.