رئيس «الأمة الليبي»: لولا تدخل السيسي ما حلت الأزمة

قدم الدكتور محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من الكثير من التضحيات للحفاظ على أمن الدولة اليبية، حيث قام الرئيس كثيرا بالوقوف بجوار الأزمة الليبية، كما يقوم بالوقوف بجوار الدول العربية في مختلف المحافل الدولية، لافتا إلى أنه لولا حديث الرئيس عن الأزمة الليبية أمام الأمم المتحدة لما كان ليعاد النظر في الأزمة الليبية وإمكان حلها.

ما قامت به الدولة المصرية بالوقوف بجوار ليبيا سيسجل بالتاريخ الليبي الحديث

وأضاف «الأسمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما قامت به الدولة المصرية بالوقوف بجوار الدولة الليبية سيسجل على المستوى الدولي وفي التاريخ الليبي الحديث، وأن الفترة المقبلة ستحتاج ليبيا إلى تعظيم دور مصر في نقل الصورة الليبية خارجيا لما لمصر من دور مهم ومحوري في المنطقة العربية جمعاء، وبداية عقل الحكومة الليبية.

وأوضح أن كل المشاورات والاتفاقات التي وقعت بين مختلف الفصائل الليبية نجحت بعدما تم مناقشتها في مصر، وأن اللقاء الأخير الذي انعقد في مصر تم فيه التطرق لعدد من الملفات الأمنية والاستراتيجية، حتى يتم فتح الأجواء في ليبيا ما بين دول المشرق والمغرب.

وأكد أن المبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي ما تم اعتمادها من قبل كل الاجتماعات الدولية أو بعثات الأمم المتحدة، وهي التي مثلت مرجعية لكل الخطوات التالية التي وصلت في النهاية إلى التوصل لحكومة ليبية موحدة ومجلس رئاسي موحد يجمع ما بين كل الفصائل الليبية: «مصر هي الضامن والراعي بالتنسيق مع كل الجهات الدولية».

وأكد أن الأطراف الغربية في ليبيا أشادوا بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية الداعم للشعب الليبي، حيث ارتكز المشاورات فيه لأهمية الحفاظ على الدولة الليبية وأمنها، لافتا إلى أن تحديد الرئيس السيسي خط أحمر في ليبيا جاء حفاظا على أمن الدول العربية، وللحفاظ على الأمن الداخلي المصري.

وأشار إلى أن الانفراجات السياسية التي كانت القاهرة سببا في حدوثها قد أثرت أيضا استراتيجيا واقتصاديا في ليبيا، حيث أنه بعد التوصل إلى حل يرضي جميع الفصائل الليبية، جرى فتح مصفتان للبترول، بعد الاتفاق لجدول زمني يحدد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية مستقبلا.