خبير: مصر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في الصراع المسلح الليبي

قال الدكتور أحمد عليبة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد دبيبة، إلى مصر هي زيارة نوعية على المستوى الاستراتيجي، باعتبارها أول زيارة لرئيس الوزراء الليبي، ما يعتبر امتدادًا طبيعيًا للتحركات المصرية في الملف الليبي.

وذكر «عليبة»، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في الصراع المسلح هناك، وكانت تؤكد دائمًا على أهمية عدم التدخل العسكري.

وأضاف «عليبة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث اليوم» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن مصر استضافت كافة الأطراف السياسية دون الانحياز لطرف، وموقفها كان واضحًا تمامًا، وأكدت أنها مستمرة في التعاون ودعم ليبيا حتى استكمال كافة الاستحقاقات.

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مخرجات لقاء «السيسي» و«دبيبة» أكدت الدعم والتعاون من مصر لليبيا، وبالفعل هناك تحرك دبلوماسي وشراكة اقتصادية وسياسية مع الدولة الليبية، وهناك حديث عن عودة الطيران بين البلدين، وكل هذا يؤكد على أهمية العلاقة بين البلدين.

وشدد على أن مصر من أكثر الدول التي عانت من الفوضى في ليبيا، وكانت تتخذ موقفا دفاعيًا للحفاظ على أمنها القومي، إلى أن ظهر الجيش الليبي، وبدأ هناك نوعا من التعاون، لأن الفوضى تهيئ البيئة المناسبة لخلق ظاهرة المليشيات المسلحة.

وأكد أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في توحيد المؤسسات الليبية، وأيضًا توحيد المؤسسة العسكرية، موضحًا أن الأشقاء في ليبيا لديهم مشاكل في الكهرباء والطاقة وسيكون لديهم مشروعًا من أجل إعادة الإعمار، وأمامهم التجربة المصرية ويستطيعون الاستفادة منها، وهذا يعبر عن المصالح المشتركة بين الطرفين.