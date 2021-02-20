بالأرقام.. تطورات الزيادة السكانية خلال العشر سنوات الأخيرة

أكدت دراسة إحصائية تحليلية، أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عقب وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020 الماضي، أن أعداد المواليد والزيادة الطبيعية في عدد السكان، شهدت انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة، وقد انخفضت أعداد المواليد خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث بلغ عدد المواليد 2.31 مولود لكل سيدة في 2019، مقابل 2.38 مولود في عام 2018.

انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018

وأشارت الدراسة الإحصائية ، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، إلى أنه تلاحظ انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث بلغت أعداد الزيادة الطبيعية 1.76% عام 2019، مقابل 1.82% عام 2018، كذلك تلاحظ انخفاض معدل النمو السكاني إلى 1.79% في عام 2018-2019، مقارنة 2.02% بعام 2017-2018 .

محافظة القاهرة سجلت أكبر المحافظات في زيادة عدد المواليد

واوضحت الدراسة أن محافظة القاهرة سجلت أكبر المحافظات في زيادة عدد المواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بها نحو 211.2 ألف مولود زيادة في السنة، وجاءت محافظة الجيزة ثانيا، حيث بلغ عدد المواليد بها في 2019، نحو 200.3 ألف مولود في هذا العام، ثم الشرقية 163.8 ألف مولود، والمنيا 160.4 ألف مولود، وسوهاج 152.8 ألف مولود، والبحيرة 152.4 ألف، وأسيوط 137.4 ألف مولود.

وأكدت الدراسة أنه تلاحظ أيضا انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية وهي تمثل (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال (الخمس سنوات الأخيرة)، حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.78% عام 2019، مقابل 1.87% عام 2018، بانخفاض قدره 0.09%.

ولفتت الدراسة إلى أن متوسط الزيادة الطبيعية خلال عام 2019، بلغ نحو مليونا و756 ألفا و893 مولودا في السنة، بواقع 4 آلاف و813 مولودا في اليوم، و201 مولودا في الساعة، و3.3 مولود في كل دقيقة، ومولود واحد في 17.9 في الثانية.

بورسعيد أقل المحافظات في المواليد

وأشارت الدراسة إلى أن أقل المحافظات في زيادة المواليد سنويا كانت بورسعيد بـ 12.4 ألف مولود، والسويس 15 ألف مولود، ودمياط 31 ألف مولود، والإسماعيلية 33 ألف مولود، والأقصر 33.3 ألف مولود، وأسوان 38.9 ألف مولود، وبني سويف 88.4 ألف مولود.