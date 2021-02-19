مصادر: أمريكا تطلب من نجلة صدام حسين العودة للعراق.. «رغد» وضعت 18شرطا

في مفاجأة تناقض ذكريات الماضي القريب، كشفت مصادر خاصة لـ«الوطن»، بعض كواليس ظهور رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقي الراحل، حيث أكدت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من «رغد» العودة لمزاولة العمل السياسي في العراق.

يذكر أن الولايات المتحدة قادت تحالفا دوليا عام 2003، لاحتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين، وأوصل والدها إلى حبل المشنقة ليعدم علنا بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة.

وقد ترتب إثر ذلك حل الجيش العراقي وقتها وإنهاء وجود حزب البعث وتصنيفه كحزب إرهابي ومطاردة عناصره واعتقال قادته وإعدام بعضهم وشكل ما يسمى بهيئة اجتثاث البعث.

الطلب الأمريكي قدم إلى «رغد» عبر الأردن حيث تعيش

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن الطلب قدم من «واشنطن» عبر الأردن، حيث تقيم «رغد»، إلا أن الأخيرة وضعت 18 شرطا للقبول بالعرض أو الطلب الأمريكي.

وأوضحت المصادر أن نجلة الرئيس العراقي الأسبق من بين ما اشترطته عودة الوضع إلى ما كان عليه تقريبا قبل إسقاط والدها، وفي مقدمة ذلك إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في الحكم المعمول به في العراق، وأيضا إعادة جميع الضباط الذين تم إقصاءهم من الجيش سابقا.

كما شملت إنهاء ما وصفته بالميليشيات الموالية لإيران، وإعادة البعثيين إلى العراق والسماح لهم بالعمل السياسي بحرية، وغيرها من الشروط التي تبدو كما لو كانت إعادة العراق إلى ما كان عليه قبل 2003 تقريبا وفق المصدر.

واقعة «رغد» سبقها اجتماع آخر في قطر

ولفت مصدر آخر، إلى أن الاتصال بين البعثيين والأمريكيين ليس السابقة الأولى في واقعة رغد صدام حسين، إذ أنه سبق وتم عقد اجتماع في العاصمة القطرية «الدوحة» بمشاركة عدد من سفراء دول الجوار للعراق، وحضور السفير الأمريكي لدى قطر وممثل للأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن فكرة الاجتماع قامت على أن يكون هناك دور جديد للبعثيين في العراق، في ظل قناعة أمريكية بأن نخبة ما بعد 2003 فشلت في العراق وأدخلته حالة من الاضطرابات التي لا تنتهي.

وأكد المصدر أن الشروط التي وضعتها «رغد» صعبة التحقيق، فضلا عن أنها ليست الشخصية التي يمكنها لم شمل البعثيين، حتى لو كانت هي نجلة «القائد صدام حسين»، على حد قوله.