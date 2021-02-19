كسر ماسورة مياه الصرف الصحي يتسبب في هبوط أرضي بالمحلة.. (صور)

شهدت منطقة الترعة بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، مساء الخميس، كسر ماسوره مياه الصرف الصحي بشكل مفاجئ، مما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المياه، وحدوث هبوط أرضي اتساعه مترين ونصف المتر وعمق 3 أمتار على الأكثر، ما أربك سير الحركة المرورية وأصاب المواطنين بحالة من الرعب خشية امتداد انشقاق الأرض إلى منازلهم وتعرض حياتهم للخطر.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع هبوط أرضي مفاجئ بسبب كسر ماسورة مياه الصرف الصحي.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وعلى رأسها اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، والمهندس محمود عاطف نصر، مدير فرع شركة مياه الشرب، وعبدالمنعم إمام وأحمد بلال عضوا مجلس النواب، ولفيف من القيادات الشعبية بمنطقة شارع الترعة بدائرة القسم.

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية ومعدات وأدوات الحفر للبدء في أعمال شفط وكسح المياه، والبدء في توفير أطنان من الرمال والمواد الأسمنتية لعلاج الهبوط الأرضي حفاظا على أرواح المواطنين وتيسيرا للحركة المرورية.

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة توفير المعدات اللازمة لصيانة الهبوط الأرضي، والبدء في فرض كردون أمني بمحيط الهبوط الأرضي، والتأكد من صيانة عرض الاتساع والعمق خلال الساعات الجارية.

وشدد المحافظ على تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الانهيار، والتأكد من أسباب وقوع الهبوط وسبب كسر ماسورة مياه الصرف الصحي، حفاظا على الصالح العام للمواطنين.