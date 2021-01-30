أسعار الذهب اليوم السبت 30-1-2021 في مصر: هبوط لكل الأعيرة

سجلت أسعار الذهب، في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 30 يناير، هبوطًا في كافة أعيرة المعدن الأصفر، بعد أن شهدت ارتفاعًا في نهاية تعاملات أمس المسائية بقيمة 4 جنيهات.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» لمتابعيها وقرائها، تستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، في محال الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 926 و 928 جنيهًا.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات بين 810 و 812 جنيهًا.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 694 و 696 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، بين 6480 و 6496 جنيهًا.

تراجع المعدن الأصفر عالميا خلال تداولات يناير

وتمضي أسعار الذهب على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري، إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر، وصعد الذهب عالميًا في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1844.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت الأسعار 0.5% في الأسبوع الماضي و2.7% في الشهر، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1847.90 دولار.

ووفقًا لمايكل مكارثي، رئيس استراتيجيات السوق لدى «سي.إم.سي ماركتس»، نقلًا عن قناة «العربية»، فإن «الذهب لن يراوح مكانه إلى حد كبير، إذ أنه ينتظر محفزًا ملائمًا بالإضافة لإقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب».

وبدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإن حزمة الإنفاق المالي التي يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تكون كبيرة بالقدر المقترح البالغ 1.9 تريليون دولار، وهو ما حفز صعود الدولار 0.9% هذا الشهر.

لم يكن الذهب وحده الذي شهد انخفاضًا، فمن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.34 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.05 بالمئة الى 1098.00 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.76 بالمئة إلى 2235.10 دولار للأوقية.

إنشاء «مدينة الذهب» بأوامر من السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف يناير الجاري، بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وصرح آنذاك المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن إنشاء المدينة تناوله السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين، لافتًا إلى أن المدينة من شأنها أن «تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة»، كما ستعمل على توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.