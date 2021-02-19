رغد صدام حسين: جثمان والدي آمن ونقلوا رفاته قبل قصف داعش للضريح

تواصل رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كشف عدد من الأسرار التي اقترنت بوالدها أثناء حياته وبعد وفاته، وذلك في لقاء حصري مع قناة «العربية».

وكانت من أبرز المفاجأت التي كشفت عنها نجلة الرئيس العراقي الراحل، هى تغيير مكان دفن والدها إلى مكان آخر بعد دفنه عقب إعدامه، حيث أوضحت: «تسلمنا جثمان الوالد بشكل رسمي بعد إعدامه عن طريق المحام الخاص بنا، وكان مكان الدفن الأول معلوما للجميع بالقرب من مقابر أشقائي، وكان يزوره الجميع وطلاب المدارس، ولكن الحكومة العراقية منعتهم».

وتابعت: «ولكن بعد ذلك تم نقل الجثمان إلى مكان أكثر أمانا»، لكنها لم تكشف عن التفاصيل الخاصة بعملية الدفن الجديدة.

ودفن جثمان الرئيس العراقي الراحل بعد إعدامه في 2006، ودفن في مسقط رأسه بمدينة العوجة في محافظة صلاح الدين، فيما يعرف بـ «ضريح صدام حسين»، وتم إغلاق منافذ البلدة لحين الانتهاء من الصلاة عليه ودفنه في قاعة المناسبات الكبرى التي كان قد دفن فيها من قبل نجلاه «عدي وقصي» وحفيده «مصطفى» الذين قُتلوا عام 2003 في الموصل، وأقام أهله وأقاربه عليه مجالس العزاء بما فيهم ابنته رغد التي قامت بتأبينه في الأردن حيث تعيش.

ونقل الجثمان إلى مكان آخر، قبل دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة صلاح الدين، وبالفعل قامت تلك الميليشيات المسلحة بأعمال تخريبية في الضريح وصلت إلى تفجيره، وكشف أفراد مقربون من عائلة الرئيس العراقي الراحل أنه تم نقل جثمانه قبل دخول الحشد إلى مكان مجهول تحسبا من نبش القبر أو إخراج الجثمان من مكانه، وتم ذلك في سرية تامة دون معرفة المزيد من التفاصيل عن المكان الجديد، ولا يزال قبر الرئيس مهدماً والجثمان محفوظ في مكان آخر غير معلوم.