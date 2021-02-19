باريس تهدد بإجراء صارم في حال مواصلة طهران انتهاكاتها النووية

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، أمس الخميس، إنه سيكون هناك إجراء صارم إذا واصلت إيران انتهاكاتها النووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف المصدر الفرنسي، أن واشنطن أبدت استعدادها خلال اجتماع للتحدث مع إيران في اجتماع مشترك لمجموعة «5+1» التي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

وأشار المصدر، إلى أن طهران إذا مضت في تعليق البرتوكول الإضافي الذي يمنح «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سلطة عمليات التفتيش المفاجئ فسيكون هناك رد فعل صارم.

وكانت الولايات المتحدة، وجهت رسالة إلى «مجلس الأمن الدولي» أبلغت فيها بسحب إعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأوضح القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في الرسالة، أن بلاده سحبت إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر 2020.

وأعلنت واشنطن، أنها ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع مجموعة «5+1» مع إيران.

من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي، أنه من الصعب إحياء الاتفاق النووي ما لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أنه إذا علقت إيران البرتوكول الإضافي ومنعت التفتيش سيكون أمرا خطرا، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قالت في وقت سابق، إن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، رحبت بعزم واشنطن على العودة إلى الدبلوماسية مع إيران، وكذلك استئناف حوار واثق ومتعمق بين المجموعة والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس، إن الاتفاق النووي إنجاز مهم للدبلوماسية متعددة الأطراف، وأكد أنه لا ينبغي السماح بذهاب الاتفاق هدرا بسهولة.

وأشار «روحاني»، خلال اتصال هاتفي مع رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشيل، إلى أهمية دور مجلس أوروبا في تحديد التوجهات السياسية العامة ورسم أولويات الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.