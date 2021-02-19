طبيب نفسي: نسبة الاكتئاب العظيم بين المراهقين وصلت لـ9% بسبب كورونا

قال الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، إنه مؤخرا جرى نشر بحثين قام بإجرائهما في كلية الطب جامعة عين شمس، بخصوص الحالة النفسية والسلوكية على الأطفال والمراهقين في مصر، وكانت الأرقام صادمة لدى المراهقين وصغار السن جراء جائحة فيروس كورونا والإغلاق الناجم عنها: «نسبة الاكتئاب العظيم في المجتمع الطبيعي بتراوح ما بين 1 لـ3%، وحاليا وصل نسبتها ما بين 9 لـ10%».

التعبير ع الاكتئاب للأطفال والمراهقين يكون في شكل اضطراب سلوكي

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الطفل أو المراهق يعبر عن الاكتئاب عبر الانحراف أو الاضطراب السلوكي الذي يظهر عنه، ويجب أن ندفع الأطفال والمراهقين للدراسة والخروج من الأنماط الموجودة في المنزل.

وأوضح أن أهمية الدراسة في إيجاد نمط سلوكي جيد يلتزم الطالب فيه بمواعيد محددة من الاستيقاظ أو النوم والذهاب للمدرسة، لافتا إلى أن النمط السلوكي الخاص بالمذاكرة «أونلاين» سيكون مختلفا تماما ولا يوفر حالة مزاجية حسنة لدى الأطفال والمراهقين

وأكد الطبيب أن بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا باتت تسمح للطلاب بالحضور للمدارس 3 أيام فقط في الأسبوع، من أجل استعادة النمط الطبيعي للحياة، مع ضرورة التحدث مع الأبناء بشكل صريح وواضح: «مفيش مانع الحديث معاهم وشرح المخاوف ومخاوف الأنماط التي تؤثر بشدة على الصحة النفسية والحياتية»

وأشار إلى أن نسبة العنف داخل المنزل زادت خلال الفترة الماضية بسبب كورونا.