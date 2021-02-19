3 أيام من الانفجارات: غاز في نيويورك ومانشيستر.. وكلور جنوب بغداد

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية انفجار غاز في إحدى الشقق السكنية في حي برونكس، ما أدى لإصابة 9 أشخاص جراء الانفجار، كما شهدت العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس، انفجارا جراء تسرب غاز الكلور من محطة لتصفية الماء، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما شهدت مدينة مانشيستر البريطانية انفجارا أمس الأول الأربعاء، ما أسفر عن مقتل امرأة.

وقع انفجار في شقة سكنية في مدينة نيويورك الأمريكية، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان اثنان في حالة خطرة، وقالت الشرطة الأمريكية، إن انفجار غاز وقع في الطابق الثاني بشقة في حي برونكس بنيويورك.

وأوضحت مصادر في شرطة نيويورك، أن 6 من بين الأشخاص الـ9 المصابين أطفال، وأن أصغرهم 5 سنوات، مشيرة إلى تحطم معظم الجدران، وفقا لما ذكرته شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية.

من جانبه، قال أدريال سامبولين، إن غرفته انقلبت رأساً على عقب في ثانية جراء الانفجار، مشيرا إلى وجود ثقوب في الجدران.

وكانت امرأة قتلت أثناء قيامها بمكالمة فيديو مع صديقاتها جراء انفجار غاز في مانشيستر في بريطانيا، أمس الأول الأربعاء، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن المرأة التي قتلت جراء الانفجار تبلغ من العمر 61 عامًا، موضحة أن شخصين اثنين أصيبا جراء الانفجار الذي أدى إلى انهيار المنزل.

وقال شهود عيان، إن دوي الانفجار سمع على بعد 3 شوارع.

وفي العراق، قال مصدر أمني، أمس الخميس، إن شخصين اثنين على الأقل أصيبا جراء تسرب غاز الكلور من محطة لتصفية الماء جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إنه حدث تسرب غاز الكلور في محطة تصفية الماء ضمن منطقة الدورة تقاطع المصافي.