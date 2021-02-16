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محمود مسلم

عاجل.. انفجار 6 أسطوانات غاز داخل مخزن خردة بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:52 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
عاجل.. انفجار 6 أسطوانات غاز داخل مخزن خردة بطنطا

عاجل.. انفجار 6 أسطوانات غاز داخل مخزن خردة بطنطا

شهدت قرية خرسيت، التابعة لمركز طنطا، انفجارا مفاجئا لـ6 أسطوانات غاز داخل مستودع خردة، دون وقوع إصابات بشرية. 

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بحدوث انفجار في منطقة الملعب، بقرية خرسيت، مركز طنطا، داخل مخزن خردة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، ولم يتم نقل مصابين حتى الآن، وفقا لمصادر صحية في مديرية الصحة بالغربية.

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