الرئيس الأمريكي يشيد بالهبوط التاريخي لـ«بيرسيفيرنس» على كوكب المريخ

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالهبوط التاريخي للمركبة الفضائية «بيرسيفيرنس» على كوكب المريخ، موجها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تهانيه للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «وكالة ناسا»، ولكل من ساهم عملهم الجاد في جعل الهبوط التاريخي للمركبة الفضائية ممكنًا.

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير «ناسا» ستيف جورتشيك، إنه تلقى اتصالا من بايدن، بعد ساعة تقريبا من هبوط المسبار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «جورتشيك»، أن الرئيس الامريكي، هنأ فريق «ناسا»، معربا عن اعتزازه بأفراده، ووعد بتقديم التهنئة شخصيا في وقت قريب.

وهبطت مركبة «برسيفيرانس روفر»، أمس الخميس، على سطح كوكب المريخ بأمان، وبعد دقائق فقط من هبوطها على المريخ، أرسلت المركبة الفضائية، أول صورة لكوكب المريخ إلى الأرض.

https://twitter.com/i/status/1362507074807205909

ودخلت المركبة الفضائية، الجزء العلوي من الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 12 ألف ميل في الساعة، قبل أن تُبطىء سرعتها وتفتح باراشوت الهبوط.

واستغرقت المركبة 11 دقيقة لإرسال البيانات، وكانت لحظة هبوط المركبة هي الأكثر تتويجًا لسنوات من التحضير لعلماء ناسا في جميع أنحاء البلاد.

وبعد تأكد هبوطها سرت فرحة عارمة داخل غرفة التحكم في مقر وكالة ناسا بولاية كاليفورنيا.

وهبطت المركبة الفضائية، وفق ما هو مخطط له، داخل حوض شاسع يسمى «حفرة جيزيرو»، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

و«برسيفيرانس» أكبر وأكثر تطورا من أي من المركبات العلمية المتحركة الأربع التي أنزلتها ناسا من قبل على المريخ.

والغرض الرئيسي للمهمة، التي تكلفت 2.7 مليار دولار، هو البحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على المريخ قبل حوالي 3 مليارات عام، عندما كان الكوكب أكثر دفئا ورطوبة، وربما أكثر قابلية للحياة عليه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.