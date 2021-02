نائبة جمهورية تستعرض أسلحة خلفها خلال اجتماع رسمي عبر «زووم»

أثارت إحدى النواب الجمهوريين في «الكونجرس» الأمريكي وتدعى «لورين بوبيرت»، الاستهجان، عندما ظهرت خلال اجتماع لإحدى اللجان عبر تطبيق «زووم» وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشاركت النائبة الجمهورية، 34 عاما، أمس، مع مجموعة أخرى من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية عبر الفيديو بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عندما ظهرت على الشاشة من منزلها وخلفها رفوف وضعت عليها 3 بنادق على الأقل ومسدس.

وبوبيرت ناشطة في مجال حقوق حمل السلاح، انتخبت عضوا في مجلس النواب عن ولاية كولورادو الغربية في نوفمبر 2020، وهي من المؤيدين المخلصين للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتملك بوبيرت، مطعما في بلدة رايفل بولاية كولورادو يحمل اسم «شوترز جريل»، حيث يحمل العاملون فيه الأسلحة النارية بشكل علني.

وبعد وقت قصير من وصولها إلى واشنطن، أعلنت بويبرت نيتها حمل مسدس، منتقدة وضع أجهزة كشف المعادن عند مداخل قاعة مجلس النواب وكذلك القوانين، التي تمنعها من إبقاء سلاحها معها لدى حضور الجلسات.

Republicans are trying to dismantle committee rules to prohibit firearms and dangerous weapons in the hearing room. The fact that we have a member of the committee fetishizing weapons with her zoom background makes a clear case for why these rules are necessary. @NRDems pic.twitter.com/cWn26AFpSo