استقرار نسبي في طقس الإسماعيلية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة 

شهدت محافظة الإسماعيلية، استقرارا نسبيا في حالة الطقس، خلال الساعات الأولي من صباح اليوم، الجمعة، وارتفعت درجات الحرارة نسبياً مقارنة بالأيام الماضية لتعاود الشمس سطوعها بعد اختفائها لأيام من سماء المدينة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بسحب بيان رسمي أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة ارتفاعا طفيف في درجات الحرارة مع استمرار طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى.

وقال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنتوقعات هطول الأمطار مازالت موجودة بفرص أقل علي فترات متقطعة بمناطق القاهرة وبورسعيد والعريش والشرقية والمنوفية، فيما تشهد محافظات مناطق الإسكندرية ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم أمطار متوسطة على فترات متقطعة، كما توقعت الهيئة طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى.

واستمر إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية على مدار 24 ساعة متواصلة، تحسبا للتقلبات الجوية، وسط انتشار فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه في الميادين الرئيسية، وأماكن تجمع المياه لرفعها أولا بأول حال سقوط الأمطار وتراكمها.

وطوال 3 أيام ماضية لم تشهد الإسماعيلية حوادث سير بسبب حالة الطقس، مع التزام المواطنين بشكل كبير في منازلهم علي مدار الأيام الماضية تنفيذاً لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية.

واستمرت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي في نشر سيارات رفع المياه في شوارع وميادين الإسماعيلية وبعض المراكز والقرى خاصة سيارات شفط المياه «الفاكيوم والنافوري» وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة في أماكن التمركز بالشوارع وميادين المحافظات الثلاثة لمواجهة الأمطار.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة انه تم نشر فرق للطوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة المدربين على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة من أمطار وسيول.