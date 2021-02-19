استقرار في أسعار الخضروات بالإسماعيلية.. و«الكرنب» الأكثر مبيعا

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقراراً نسبياً بالتزامن مع التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، واشتكى التجار من تراجع الإقبال وعزوف تردد المواطنين علي الأسواق خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض درجة الحرارة، مع إقبال علي شراء الكرنب.

وقال مدحت علي، تاجر، إن الإقبال على شراء الكرنب يزيد خلال انخفاض درجات الحرارة من أجل «المحشي»، مشيراً إلى أن اسعار الكرنب ارتفعت من 5 جنيهات للواحدة تقريباً في بداية الأسبوع إلي 10 جنيهات للواحدة اليوم الجمعة.

أسعار الخضروات اليوم

وسجل سعر الفلفل اليوم 5 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي بينما بلغ سعر الفلفل الألوان 12 جنيها للكيلو، وترواح سعر الكوسة من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو فيما سجلت الطماطم 3 جنيهات للكيلو الواحد في الأسواق.

ووصل سعر كيلو الثوم إلى 25 جنيهًا اليوم الجمعة فيما تراوح سعر الملوخية من 5 جنيهات إلي 10 جنيهات مع استقرار سعر البصل عند 6 جنيهات للكيلو الواحد.

وبلغ سعر كيلو القلقاس نحو 12 جنيهًا فيما سجلت الفاصوليا 9 جنيهات للكيلو وترواح سعر الخس ما بين جنيه وجنيهان للواحدة بحسب الحجم في الأسواق.

أسعار الفاكهة

واستقرت أسعار الفاكهة على أسعارها المسجلة على مدار الأيام الماضية حيث سجل التفاح المصري 10 جنيهات والأمريكي 25 جنيها للكيلو الواحد بينما سجل البرتقال 5 جنيهات والجوافة 7 جنيهات واليوسفي 6 جنيهات والموز من 8 إلى 12 جنيها بحسب درجة الجودة.