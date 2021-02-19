الطقس السيئ يعطل محطة صرف القنطرة غرب بالإسماعيلية 

تسببت موجة الطقس السيئ، وسوء الأحوال الجوية، في سقوط أحد الخطوط المغذية لمحطة رفع الصرف بمركز ومدينة القنطرة غرب، ما أدى لتوقف العمل بالمحطة لحين إصلاح العطل.

وقالت مصادر، إن سقوط أحد الخطوط المؤدية إلى المحطة نتيجة سوء الأحوال الجوية أمس، ما أدى إلى توقف المحطة وارتفاع منسوب المياه بالمصرف.

وأكدت المصادر، أنه تم تكليف إدارة كهرباء القنطرة غرب بإصلاح العطل وتم الانتهاء منه وإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وخفض منسوب المياه بالمصرف بشكل طبيعي.

وتمكنت الوحدة من صيانة 10 أعمدة انارة عامة وصيانة 15 كشاف إنارة ورفع أسلاك معزولة سقوطها أثناء موجة الطقس علي مدار اليومين الماضيين.

كما قامت بتغيير عامود كهرباء جهد متوسط بالتنسيق مع كهرباء الريف نتيجة سقوط العامود بسبب الرياح إضافة إلي تغير عامود كهرباء متهالك بعمود جديد في عزبة المعازة وصيانة الأسلاك الكهربائية بعد سقوطها في منطقة نمرة 2.

وفي سياق أخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية بالمركز للتأكد منإغلاق جميع المراكز للحد من التجمعات التي تسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت حملة بالتنسيق مع الادارة التعليمية بالقنطرةغرب، برئاسة عبد السلام احمد مدير الادارة التعليمية، من غلق مقرين للدروس الخصوصية الثانوية العامة،لمادة الفزياء لوجود 20 طالب بالمقر بمنطقة المجاورة السابعة خلف مدرسة الصناعية بنات.

وبحسب بيان رسمي لمركز ومدينة القنطرة غرب فانه تمغلق المكان وتشميعة وتم غلق مقر بالمجاورة الثالثة خلف مدرسة الفاروق عمر لمادة الكمياء وتحويل المدرسين به إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.